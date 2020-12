"Rassegnatevi, non tutte diventano balenottere". Orrore contro Chiara Ferragni incinta, tutto per questa foto | Guarda (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Una foto in Senza veli in cui Chiara Ferragni mostra il suo pancione: è infatti al settimo mese di gravidanza. Una foto dolce, che però scatena il consueto Orrore di alcuni haters che "non le perdonano" il fatto di essere piuttosto magra, nonostante lo stadio avanzato della gravidanza. Nello scatto pubblicato su Instagram, la Ferragni commenta: 26 settimane di baby girl". Dunque, il profluivio di vergognosi commenti: "Ma dov'è il pancione?", "La stessa pancia che ho io dopo una pizza". La forma impeccabile della Ferragni si trasforma in un'occasione per attaccarla. Un caso che viene rilanciato da Dagospia con un titolo durissimo, in cui si parla delle "donne che non si rassegnano al fatto che non si diventa necessariamente delle balenottere". E il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Unain Senza veli in cuimostra il suo pancione: è infatti al settimo mese di gravidanza. Unadolce, che però scatena il consuetodi alcuni haters che "non le perdonano" il fatto di essere piuttosto magra, nonostante lo stadio avanzato della gravidanza. Nello scatto pubblicato su Instagram, lacommenta: 26 settimane di baby girl". Dunque, il profluivio di vergognosi commenti: "Ma dov'è il pancione?", "La stessa pancia che ho io dopo una pizza". La forma impeccabile dellasi trasforma in un'occasione per attaccarla. Un caso che viene rilanciato da Dagospia con un titolo durissimo, in cui si parla delle "donne che non si rassegnano al fatto che non si diventa necessariamente delle". E il ...

