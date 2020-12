Ras Bath | l’attivista maliano è stato arrestato

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Uomini in divisa hanno arre, lunedì scorso, il conduttore e opinionista Ras. Secondo i media maliani non è ancora chiara la causa del suo arresto. Il collettivo per la difesa della repubblica, di cui lo stesso cronista fa parte sostiene di non essere a conoscenza del luogo in cui il cronista è detenuto. La