Questa foto non dimostra che Nancy Pelosi ha finto di ricevere il vaccino contro la Covid-19 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 21 dicembre 2020 su Facebook sono state pubblicate due foto di Nancy Pelosi, speaker della Camera degli Stati Uniti d’America. In una di queste foto si vede Pelosi seduta, con una mascherina sul volto, mentre un’infermiera si presta a farle una puntura sul braccio. In fondo alla siringa si vede un piccolo cilindro arancione. Le due foto sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «In Questa foto, la Pelosi che si fà “iniettare” il vaccino Covid-19… Guardate bene, l’ago è coperto da un tappino di gomma… Covidioti, svegliatevi…». Il riferimento è alla notizia che Nancy Pelosi il 18 dicembre 2020 è stata ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 21 dicembre 2020 su Facebook sono state pubblicate duedi, speaker della Camera degli Stati Uniti d’America. In una di questesi vedeseduta, con una mascherina sul volto, mentre un’infermiera si presta a farle una puntura sul braccio. In fondo alla siringa si vede un piccolo cilindro arancione. Le duesono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «In, lache si fà “iniettare” il-19… Guardate bene, l’ago è coperto da un tappino di gomma…ioti, svegliatevi…». Il riferimento è alla notizia cheil 18 dicembre 2020 è stata ...

