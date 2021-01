Questa foto non dimostra che Nancy Pelosi ha finto di ricevere il vaccino contro la Covid-19 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 21 dicembre 2020 su Facebook sono state pubblicate due foto di Nancy Pelosi, speaker della Camera degli Stati Uniti d’America. In una di queste foto si vede Pelosi seduta, con una mascherina sul volto, mentre un’infermiera si presta a farle una puntura sul braccio. In fondo alla siringa si vede un piccolo cilindro arancione. Le due foto sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «In Questa foto, la Pelosi che si fà “iniettare” il vaccino Covid-19… Guardate bene, l’ago è coperto da un tappino di gomma… Covidioti, svegliatevi…». Il riferimento è alla notizia che Nancy Pelosi il 18 dicembre 2020 è stata ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 21 dicembre 2020 su Facebook sono state pubblicate duedi, speaker della Camera degli Stati Uniti d’America. In una di questesi vedeseduta, con una mascherina sul volto, mentre un’infermiera si presta a farle una puntura sul braccio. In fondo alla siringa si vede un piccolo cilindro arancione. Le duesono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «In, lache si fà “iniettare” il-19… Guardate bene, l’ago è coperto da un tappino di gomma…ioti, svegliatevi…». Il riferimento è alla notizia cheil 18 dicembre 2020 è stata ...

Advertising

WeCinema : Interpreta un tenente. Il film è del 1992. Ottenne ben 4 nomination Oscar®. Chi è l'attore in questa foto? E il tit… - berlusconi : Che emozione le foto dell'infermiera che per prima ha ricevuto il vaccino in Italia. Il cammino per uscire dall’inc… - EnricoLetta : Ne succedono di ogni ma un doppio ?? è la prima volta che mi capita. E poiché stavolta #auguri normali non bastano,… - XXXnewssSoccer : @Gianlucotti Peccato che l’idea di gioco iniziale di Pirlo sarebbe giocare con il tridente, ovviamente essendo inte… - sophieghissima : E ora per ripulirvi la tl vi piazzo questa foto thank me later -

Ultime Notizie dalla rete : Questa foto Anna Tatangelo pubblica questa foto ma arrivano commenti velenosi: “Che hai combinato?” MeteoWeek Fa tappa in Basilicata il programma “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”

Il viaggio itinerante di chef Alessandro Borghese sbarca in Lucania per la quinta tappa e torna su Sky e N0wTv con un nuovo episodio di "Alessandro Borghes ...

Miriam Leone coperta di piume è un incanto: “Ci vediamo lì” – FOTO

Nuovo post sul profilo ufficiale Instagram di Miriam Leone che fa impazzire i followers: si copre di piume e dà un appuntamento a tutti ...

Il viaggio itinerante di chef Alessandro Borghese sbarca in Lucania per la quinta tappa e torna su Sky e N0wTv con un nuovo episodio di "Alessandro Borghes ...Nuovo post sul profilo ufficiale Instagram di Miriam Leone che fa impazzire i followers: si copre di piume e dà un appuntamento a tutti ...