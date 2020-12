Quella denuncia sull'Avanti! sui trattamenti disumani agli anarchici nell'esercito (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 23 dicembre 1912 l’Avanti!, impegnato nella campagna contro la guerra d’Africa, pubblica una lettera terribile e particolareggiata, in cui vengono descritti i trattamenti iniqui e disumani che gli anarchici arruolati devono subire a causa del loro credo politico. L’autore si chiama Antonio Moroni, milanese, assegnato al 40° Reggimento di fanteria di stanza a Napoli. La lettera, indirizzata al fratello Paolo e da questi fatta recapitare al giornale, è una denuncia accorata, ma certo non smuove a compassione le autorità: incriminato per diffamazione dell’Autorità Militare e del Regio esercito, benché prosciolto il giovane viene spedito alla Compagnia di disciplina di San Leo, dove verrà trattato ancora peggio. Il Forte di San Leo, oggi visitabile, sorge ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 23 dicembre 1912 l’, impegnatoa campagna contro la guerra d’Africa, pubblica una lettera terribile e particolareggiata, in cui vengono descritti iiniqui eche gliarruolati devono subire a causa del loro credo politico. L’autore si chiama Antonio Moroni, milanese, assegnato al 40° Reggimento di fanteria di stanza a Napoli. La lettera, indirizzata al fratello Paolo e da questi fatta recapitare al giornale, è unaaccorata, ma certo non smuove a compassione le autorità: incriminato per diffamazione dell’Autorità Militare e del Regio, benché prosciolto il giovane viene spedito alla Compagnia di disciplina di San Leo, dove verrà trattato ancora peggio. Il Forte di San Leo, oggi visitabile, sorge ...

