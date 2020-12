Quanto tempo serve per la vaccinazione Covid di tutti gli italian (Di mercoledì 23 dicembre 2020) . Dopo il Vaccine-Day del 27 dicembre, in Italia si parte a gennaio con la somministrazione delle prime dosi alle categorie più rischio. Toccherà poi a tutte le altre, sulla base del calendario vaccinazioni reso noto dal Ministero della Salute. Con il via libera dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e l’annuncio dell’autorizzazione della Commissione europea al vaccino Covid di Pfizer, in Italia e in tutti i Paesi dell’Unione si parte con la somministrazione delle prime dosi alle categorie più a rischio. Il 27 dicembre è la data concordata per il Vaccine-Day, poi da gennaio si partirà con la vaccinazione delle categorie più a rischio (operatori sanitari, residenti e personale delle RSA e gli anziani) e quindi le altre categorie di popolazioni, come indicato dal calendario vaccinazioni anti- Covid reso noto dal ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 23 dicembre 2020) . Dopo il Vaccine-Day del 27 dicembre, in Italia si parte a gennaio con la somministrazione delle prime dosi alle categorie più rischio. Toccherà poi a tutte le altre, sulla base del calendario vaccinazioni reso noto dal Ministero della Salute. Con il via libera dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e l’annuncio dell’autorizzazione della Commissione europea al vaccinodi Pfizer, in Italia e ini Paesi dell’Unione si parte con la somministrazione delle prime dosi alle categorie più a rischio. Il 27 dicembre è la data concordata per il Vaccine-Day, poi da gennaio si partirà con ladelle categorie più a rischio (operatori sanitari, residenti e personale delle RSA e gli anziani) e quindi le altre categorie di popolazioni, come indicato dal calendario vaccinazioni anti-reso noto dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Quanto tempo Vendere una casa, quanto tempo ci vuole in Italia nel 2020? idealista.it/news Rinascita in tempo di Covid: aprono 7 negozi

La risposta alla pandemia arriva dai commercianti di corso Italia, nel cuore della città. "Dobbiamo reagire, pronti a tutto" ...

"Adesso basta con la propaganda politica Ci sono numeri da record per furti e violenze"

La segreteria del Pd sarzanese torna all’attacco e il bersaglio è proprio il tanto discusso tema della sicurezza della nostra città. Non è passato molto tempo da quando è stata resa nota la graduatori ...

