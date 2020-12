Quanto costa alla Cina la disputa commerciale con l’Australia

Leggi su tpi

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) E’ cominciato tutto come una delle tante dispute politiche internazionali ma il prolungarsi della crisi rischia di produrre effetti importanti su due tra le principali economie del Pacifico e sul mercato del carbone, da cui entrambe dipendono fortemente. Lo stallotrae Australia potrebbe infatti tradursi in un frenoripresa dell’economia cinese, l’unica tra le grandi potenze mondiali che probabilmente riuscirà a registrare una crescita positiva nell’anno della pandemia, e in un ulteriore calo degli scambi internazionali di questa materia prima. Quando ad aprile le autorità di Canberra lanciarono un appello a condurre un’indagine internazionale sull’origine del nuovo coronavirus, nessuno poteva aver chiare le ripercussioni della prevedibile reazione di Pechino, forse nemmeno nella capitale cinese. Da allora, ...