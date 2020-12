Quando riaprono palestre e piscine? Le possibili date e che sport si potranno fare a Natale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) palestre e piscine resteranno chiuse sicuramente fino al 15 gennaio 2021. Questo è quanto prevede il DPCM firmato dal premier Giuseppe Conte lo scorso 3 dicembre. Sicuramente per altre tre settimane attrezzi e corsie in acqua non saranno accessibili agli amatori e ai dilettanti (prosegue normalmente l’attività di atleti giudicati di interesse nazionale da parte delle varie Federazioni e dal CONI). Va ricordato che palestre e piscine sono chiusi dal 24 ottobre e che avevano già subito un durissimo e lunghissimo da marzo fino a inizio estate, riaprendo dunque soltanto per poche settimane prima di un nuovo stop totale all’attività fisica e motorie. Moltissime realtà sono alle stremo, tantissime rischieranno di non riaprire proprio più, nemmeno Quando le leggi permetteranno di farlo. I sostegni che il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020)resteranno chiuse sicuramente fino al 15 gennaio 2021. Questo è quanto prevede il DPCM firmato dal premier Giuseppe Conte lo scorso 3 dicembre. Sicuramente per altre tre settimane attrezzi e corsie in acqua non saranno accessibili agli amatori e ai dilettanti (prosegue normalmente l’attività di atleti giudicati di interesse nazionale da parte delle varie Federazioni e dal CONI). Va ricordato chesono chiusi dal 24 ottobre e che avevano già subito un durissimo e lunghissimo da marzo fino a inizio estate, riaprendo dunque soltanto per poche settimane prima di un nuovo stop totale all’attività fisica e motorie. Moltissime realtà sono alle stremo, tantissime rischieranno di non riaprire proprio più, nemmenole leggi permetteranno di farlo. I sostegni che il ...

Palestre e piscine resteranno chiuse sicuramente fino al 15 gennaio 2021. Questo è quanto prevede il DPCM firmato dal premier Giuseppe Conte lo scorso 3 dicembre. Sicuramente per altre tre settimane a ...

Conte: «Scuole riaperte il 7 gennaio, didattica a distanza al 50 per cento»

«Di non farcela no», ha replicato il premier durante l'intervista, «però ci sono stati momenti molto difficili soprattutto all'inizio», «è stato difficile prendere le prime decisioni, le zone rosse, ...

