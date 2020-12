Qualche brivido per la Roma | che batte 3-2 il Cagliari e si prende il terzo posto

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 dicembre 2020)– Ultimo turno di campionato in questo folle 2020 e poi sarà sosta natalizia, all’Olimpico lariceve ildell’ex Di Francesco, obiettivo riscattare la debacle di Bergamo. Turno di riposo per Ibanez, Smalling e Pellegrini, ancora non al meglio dopo il pestone di Obiang. Assente Spinazzola. Veretout porta avanti i giallorossi Mkhitaryan riceve palla poco oltre il centrocampo, si gira e cambia gioco per Karsdorp, l’olandese avanza e mette al centro un cross che Villar col tacco devia per l’accorrente Veretout, il quale calcia di controbalzo eun incolpevole Cragno. Settimo sigillo in campionato per il francese. Doppio miracolo di Cragno Alla mezzora due grandi chance per la, ma il portieretano risponde due volte no: prima Cristante impatta di testa ...