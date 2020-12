Pugilato | il dramma di Nino Benvenuti | si è suicidato il figlio Stefano

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)per l’ex campione: ilè stato ritrovato morto in un bosco del Carso. Sport sotto shock Una brutta notizia ancora da registrare in questo fine 2020 che si sta rivelando terribile fino alla fine. Mancano pochi giorni al 2021 ma non finiscono le tragedie ad aggiornare l’elenco già lungo. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Nino Benvenuti ha perso suo figlio. Quel figlio 58enne se n’è andato e la famiglia, schiacciata da un dolore abnorme dettato dal gesto estremo e definitivo di Stefano, ha vissuto in maniera discreta i ...Dramma familiare per Nino Benvenuti ... (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images) Stefano Benvenuti, primogenito del campione mondiale di pugilato, è stato rinvenuto privo di vita in un bosco ...