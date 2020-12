Primo vaccino a Claudia, 29enne infermiera che cura gli anziani a casa (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ha 29 anni è romana e lavora presso il reparto Malattie Infettive dello Spallanzani, ma in questi mesi di emergernza Covid ha anche curato presso il loro domicilio molti anziani. Si chiama Claudia Alivernini la prima infermiera che sarà vaccinata all’Istituto Nazionale di Malattie Infettiva Lazzaro Spallanzani, in occasione del V-Day il 27 dicembre. Claudia Aliverani è laureata in scienze infermieristiche presso la Facoltà de La Sapienza di Roma e lavora come infermiera all’Istituto Spallanzani in un reparto di malattie infettive. Ha dato anche la disponibilità per lavorare nelle unità mobili Uscar e questo l’ha portata, oltre all’esperienza in reparto, anche presso i domicili delle persone anziane che avevano bisogno. Nonostante l’intensa attività lavorativa in reparto e nelle Uscar ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ha 29 anni è romana e lavora presso il reparto Malattie Infettive dello Spallanzani, ma in questi mesi di emergernza Covid ha ancheto presso il loro domicilio molti. Si chiamaAlivernini la primache sarà vaccinata all’Istituto Nazionale di Malattie Infettiva Lazzaro Spallanzani, in occasione del V-Day il 27 dicembre.Aliverani è laureata in scienze infermieristiche presso la Facoltà de La Sapienza di Roma e lavora comeall’Istituto Spallanzani in un reparto di malattie infettive. Ha dato anche la disponibilità per lavorare nelle unità mobili Uscar e questo l’ha portata, oltre all’esperienza in reparto, anche presso i domicili delle persone anziane che avevano bisogno. Nonostante l’intensa attività lavorativa in reparto e nelle Uscar ...

