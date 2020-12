Primi sintomi Covid? Ecco cosa fare a casa per evitare il peggio, quali farmaci si prescrivono (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Farmacologico Mario Negri, e Fredy Suter, del reparto malattie infettive all’Ospedale di Bergamo, hanno scritto insieme un documento guida per i medici di famiglia. Hanno curato un documento dove spiegano come si devono curare i pazienti a casa e subito ai Primi cenni di Covid-19, anche prima di avere la conferma della positività dal tampone, di conoscere la gravità del contagio e della malattia. Esattamente come quando si ha una forte influenza oppure un aggravamento respiratorio (ad esempio una broncopolmonite) è importante curarsi già da casa. La tempestività delle prime cure è importante sempre e soprattutto con il Coronavirus. Linee guida Remuzzi, è importante conoscere le fasi del Covid-19 Remuzzi chiama il suoi documenti di informazioni da ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Farmacologico Mario Negri, e Fredy Suter, del reparto malattie infettive all’Ospedale di Bergamo, hanno scritto insieme un documento guida per i medici di famiglia. Hanno curato un documento dove spiegano come si devono curare i pazienti ae subito aicenni di-19, anche prima di avere la conferma della positività dal tampone, di conoscere la gravità del contagio e della malattia. Esattamente come quando si ha una forte influenza oppure un aggravamento respiratorio (ad esempio una broncopolmonite) è importante curarsi già da. La tempestività delle prime cure è importante sempre e soprattutto con il Coronavirus. Linee guida Remuzzi, è importante conoscere le fasi del-19 Remuzzi chiama il suoi documenti di informazioni da ...

Aveva il casco per respirare. Avevamo notizia tramite mia madre. Appena dopo i primi sintomi, una prima febbriciattola, mia madre lo ha isolato in una casetta sotto la nostra. Non respirava bene e ...

