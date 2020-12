Prima il covid, poi un arresto cardiaco: 21enne americana viva per miracolo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dopo aver contratto e superato il covid, una 21enne americana ha subito un’insufficienza cardiaca: è viva per miracolo. Il 2020 sarà un anno difficile da dimenticare per tutti, ma in particolar modo per chi ha subito sulla propria pelle gli effetti della pandemia di covid-19. Gli ultimi mesi di questo catastrofico anno sono stati letteralmente un incubo per Maddie Neville, studentessa di 21 anni di Philadelphia. In ottobre la ragazza ha contratto il covid, che si è sviluppato per sua fortuna con sintomi lievi. Quando i sintomi sono scomparsi ed il test è risultato negativo, la ragazza pensava di poter tornare alla vita di sempre e nella settimana del Ringraziamento (festività molto sentita negli Usa), la giovane ha deciso di prendere l’auto per ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dopo aver contratto e superato il, unaha subito un’insufficienza cardiaca: èper. Il 2020 sarà un anno difficile da dimenticare per tutti, ma in particolar modo per chi ha subito sulla propria pelle gli effetti della pandemia di-19. Gli ultimi mesi di questo catastrofico anno sono stati letteralmente un incubo per Maddie Neville, studentessa di 21 anni di Philadelphia. In ottobre la ragazza ha contratto il, che si è sviluppato per sua fortuna con sintomi lievi. Quando i sintomi sono scomparsi ed il test è risultato negativo, la ragazza pensava di poter tornare alla vita di sempre e nella settimana del Ringraziamento (festività molto sentita negli Usa), la giovane ha deciso di prendere l’auto per ...

