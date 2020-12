Prima il boato poi la violenta scossa di terremoto in Sicilia: le immagini da una telecamera. Video (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Trema la Sicilia nella notte, violenta scossa di terremoto di magnitudo 4.4. Un’intensa scossa di terremoto ha colpito ieri sera, alle 21,27, la Sicilia meridionale ed in particolare il ragusano. La scossa ha raggiunto la magnitudo momento 4.4 (dato definitivo pubblicato dall’INGV), mentre l’ipocentro è stato localizzato a 30 km di profondità. Il tremore ed il boato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Trema lanella notte,didi magnitudo 4.4. Un’intensadiha colpito ieri sera, alle 21,27, lameridionale ed in particolare il ragusano. Laha raggiunto la magnitudo momento 4.4 (dato definitivo pubblicato dall’INGV), mentre l’ipocentro è stato localizzato a 30 km di profondità. Il tremore ed ilL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

njsfonseca : Terremoto in Sicilia, a Ragusa prima un forte boato poi una scossa 4.6 d... - infoitinterno : Prima un forte boato poi la scossa di terremoto: paura in Sicilia - topic76866590 : Terremoto in Sicilia, a Ragusa prima un forte boato poi una scossa 4.6 d... - bizcommunityit : Terremoto in Sicilia, a Ragusa prima un forte boato poi una scossa 4.6 di circa 10 secondi - infoitinterno : Terremoto in Sicilia, a Ragusa prima un forte boato poi una scossa 4.6 di circa 10 secondi -