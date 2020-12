Previsioni Meteo 24 Dicembre 2020: tempo stabile prima di Natale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Secondo il Meteo il 24 Dicembre 2020 sarà un giorno abbastanza sereno nel Sud Italia, con una nuvolosità persistente solo al Nord, ma le cose sono destinate a peggiorare nei prossimi giorni. Il Nord Italia non riuscirà a liberarsi dalla coltre di nubi che lo attanaglia da qualche giorno ma che, fortunatamente, non ha dato e non darà luogo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Secondo ilil 24sarà un giorno abbastanza sereno nel Sud Italia, con una nuvolosità persistente solo al Nord, ma le cose sono destinate a peggiorare nei prossimi giorni. Il Nord Italia non riuscirà a liberarsi dalla coltre di nubi che lo attanaglia da qualche giorno ma che, fortunatamente, non ha dato e non darà luogo L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

Agenzia_Ansa : Le previsioni del tempo per oggi. #Meteo #ANSA - infoitinterno : Meteo: neve e gelo in Emilia Romagna. Previsioni del tempo di Natale - infoitinterno : Le previsioni meteo: allerta rossa della protezione civile per forte vento - giuliaselvaggi2 : @Michele_Arnese Se non lo detestava ce lo ritrovavamo anche nelle previsioni meteo. - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Con la tempesta di #Natale arrivano inverno, #neve e crollo delle temperature - LE PREVISIONI #METEO #ANSA -