Preside sotto inchiesta per critiche alla Azzolina La replica | “Attacco alla libertà di espressione”

Roma, 23 dic – Un Preside di Vo' è sotto istruttoria disciplinare per aver criticato Lucia Azzolina, la grillina ministro dell'Istruzione, con alcuni post su Facebook. "Cara Ministra Azzolina invece di perder tempo a parlare di scuola aperta fino a giugno o luglio, si occupi delle questioni serie della scuola", recita uno dei post incriminati. A pubblicarli Alfonso D'Ambrosio, dirigente dal 2019 dell'Istituto comprensivo di Lozzo Atestino, Cinto Euganeo e Vo', il paese in provincia di Padova che finì in zona rossa all'inizio della pandemia. Ora rischia ripercussioni su stipendio e carriera. La Lega esprime solidarietà e attacca la grillina: "Censura e intimidazioni". I post del Preside che criticano la Azzolina Come riporta Repubblica, D'Ambrosio ha scritto sedici post critici nei ...

