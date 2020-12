Prefettura Roma avvia piano scorte e presidi per Vaccine-Day (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma – È stato avviato poco fa a Roma, il piano per le attivita’ di presidio e scorta nel Lazio, dei primi vaccini covid in vista del ‘Vaccine-day’ del 27 dicembre. Il Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, insime all’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, e alle forze dell’ordine, ha di fatto dato il via al piano di presidio dei siti di stoccaggio regionali del Lazio, nonche’ alle attivita’ di scorta da parte delle forze dell’ordine, per la distribuzione delle dosi in tutta la regione. Circa 10mila i primi vaccini che arriveranno a Roma, tra il 25 e il 26 dicembre. Una volta suddivisi per tutte le regioni italiane, partiranno le ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 dicembre 2020)– È statoto poco fa a, ilper le attivita’ dio e scorta nel Lazio, dei primi vaccini covid in vista del ‘-day’ del 27 dicembre. Il Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di, Matteo Piantedosi, insime all’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, e alle forze dell’ordine, ha di fatto dato il via aldio dei siti di stoccaggio regionali del Lazio, nonche’ alle attivita’ di scorta da parte delle forze dell’ordine, per la distribuzione delle dosi in tutta la regione. Circa 10mila i primi vaccini che arriveranno a, tra il 25 e il 26 dicembre. Una volta suddivisi per tutte le regioni italiane, partiranno le ...

Il piano della Prefettura per il rientro a scuola a Roma: ingressi scaglionati e controlli sui mezzi

Entrate e uscite divise in due fasce orario diverse, un sabato al mese a rotazione di lezione e presidi alle fermate degli autobus per evitare assembramenti. È questo il piano preparato dalla Prefettu ...

