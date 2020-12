Pranzo 'affollato' al Thanklgiving: si dimette dalla task-force anti-Covid di Trump (Di mercoledì 23 dicembre 2020) "Sono stata travolta da questa esperienza. E' stata molto difficile per la mia famiglia". Si è dimessa dal suo incarico di responsabile della task force per il Covid della Casa Bianca Deborah Birx in ... Leggi su globalist (Di mercoledì 23 dicembre 2020) "Sono stata travolta da questa esperienza. E' stata molto difficile per la mia famiglia". Si è dimessa dal suo incarico di responsabile dellaper ildella Casa Bianca Deborah Birx in ...

