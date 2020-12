Praey for the Gods per PS5 ci mostra una boss battle in un nuovo video gameplay

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)for the, la suggestiva avventura d'azione focalizzata suidi No Matter Studios, è tornata arsi in un. Nello specifico, IGN ha pubblicato un filmato di quasi 4 minuti della versione PS5 in cui ci viene presentata una. Il gioco ispirato a Shadow of the Colossus di Fumito Ueda è stato svelato per la prima volta nel 2016 e, non molto tempo dopo, è riuscito a riscuotere fondi per $ 501,252 attraverso Kickstarter, superando facilmente il suo obiettivo originale di $ 300.000. Leggi altro...