Pozzuoli: nuova scossa di terremoto alle 3 di notte (Di mercoledì 23 dicembre 2020) terremoto a Pozzuoli: nella notte tra martedì 22 e domenica 23 dicembre c’è stata una scossa di magnitudo 1.4. Dopo lo sciame sismico dello scorso fine settimana (con ben 42 movimenti tellurici), anche nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 dicembre c’è stata una scossa di terremoto a Pozzuoli. La scossa (di magnitudo 1.4) si è Leggi su 2anews (Di mercoledì 23 dicembre 2020): nellatra martedì 22 e domenica 23 dicembre c’è stata unadi magnitudo 1.4. Dopo lo sciame sismico dello scorso fine settimana (con ben 42 movimenti tellurici), anche nellatra martedì 22 e mercoledì 23 dicembre c’è stata unadi. La(di magnitudo 1.4) si è

KenSharo : New post (Terremoto a Napoli, altre due scosse a Pozzuoli: gente in strada nella notte - Il - infoitinterno : Terremoto Pozzuoli, nuova scossa avvertita nella notte [DATI, MAPPE e DETTAGLI] - infoitinterno : Paura tra Napoli e Pozzuoli, nuova scossa di terremoto e boati nella notte - InMeteo : Paura tra Napoli e Pozzuoli, nuova scossa di terremoto e boati nella notte - juliano2272 : Continua lo sciame, appena destato dal sonno per una nuova scossa cui ne è seguita un'altra più breve, di notte il… -