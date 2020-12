Postalmarket torna nel 2021… sarà di nuovo amore? (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il catalogo di Postalmarket è tra gli oggetti culto degli anni 70 e ‘80. Arrivava due volte l’anno nella cassetta postale di milioni di famiglie e con le sue sei-settecento pagine di oggetti di ogni tipo era il più ricco e il più scintillante fra i cataloghi di vendita italiani allora esistenti (Vestro era il principale concorrente). Tecnologia, informatica, casalinghi, abbigliamento e oggettistica per tutta la famiglia, ognuno con la sua sezione preferita da sfogliare e sognare. La mitica sezione dell'Intimo La «più sfogliata» dai più giovani, oltre alla sezione dei giocattoli e gadget elettronici, era quella dell' intimo donna. Una vetrina che per migliaia di giovani dell'epoca, oggi esponenti della Generazione X e Millennials della prima ora, ha rappresentato un vero e proprio manuale alla scoperta del corpo umano. Un catalogo che ha segnato l'immaginario ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il catalogo diè tra gli oggetti culto degli anni 70 e ‘80. Arrivava due volte l’anno nella cassetta postale di milioni di famiglie e con le sue sei-settecento pagine di oggetti di ogni tipo era il più ricco e il più scintillante fra i cataloghi di vendita italiani allora esistenti (Vestro era il principale concorrente). Tecnologia, informatica, casalinghi, abbigliamento e oggettistica per tutta la famiglia, ognuno con la sua sezione preferita da sfogliare e sognare. La mitica sezione dell'Intimo La «più sfogliata» dai più giovani, oltre alla sezione dei giocattoli e gadget elettronici, era quella dell' intimo donna. Una vetrina che per migliaia di giovani dell'epoca, oggi esponenti della Generazione X e Millennials della prima ora, ha rappresentato un vero e proprio manuale alla scoperta del corpo umano. Un catalogo che ha segnato l'immaginario ...

Postalmarket, torna il catalogo di carta E in copertina c’è Diletta Leotta "Un onore per me, come la Schiffer"

Riproduzione riservata 'È per me un onore essere stata scelta per la copertina del primo numero del nuovo Postalmarket, che – commenta la conduttrice – nel passato ha ospitato grandi icone di bellezza ...

Riproduzione riservata 'È per me un onore essere stata scelta per la copertina del primo numero del nuovo Postalmarket, che – commenta la conduttrice – nel passato ha ospitato grandi icone di bellezza ...