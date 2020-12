Ponte Morandi, i periti: è crollato per le mancate manutenzioni (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La causa scatenante del crollo del ponte Morandi è «il fenomeno di corrosione a cui è stata soggetta la parte superiore del tirante Sud- lato Genova della pila 9». E ancora: «Se i controlli e le manutenzioni fossero stati eseguiti correttamente, con ogni probabilità avrebbero impedito il crollo…». Sono i periti incaricati dal gip Angela Nutini nella relazione sulle cause del disastro a mettere nero su bianco che il Morandi non era ben controllato e che mancava la manutenzione. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La causa scatenante del crollo del ponte Morandi è «il fenomeno di corrosione a cui è stata soggetta la parte superiore del tirante Sud- lato Genova della pila 9». E ancora: «Se i controlli e le manutenzioni fossero stati eseguiti correttamente, con ogni probabilità avrebbero impedito il crollo…». Sono i periti incaricati dal gip Angela Nutini nella relazione sulle cause del disastro a mettere nero su bianco che il Morandi non era ben controllato e che mancava la manutenzione.

