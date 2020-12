Politica e Giornalismo allo sbando! (Di mercoledì 23 dicembre 2020) di Redazione. Maggioranza, opposizione, governo, ministri, parlamento, istituzioni, ma anche e soprattutto la stessa informazione, sono allo sbando! E qui non c’entra niente la paventata crisi... Leggi su freeskipper (Di mercoledì 23 dicembre 2020) di Redazione. Maggioranza, opposizione, governo, ministri, parlamento, istituzioni, ma anche e soprattutto la stessa informazione, sonoE qui non c’entra niente la paventata crisi...

Ultime Notizie dalla rete : Politica Giornalismo Il giornalismo della bozza, eredità della pandemia in Italia - Alessandro Calvi Internazionale Il giornalismo della bozza, eredità della pandemia in Italia

Nelle redazioni dei giornali italiani si dovrebbe aprire una riflessione sull’informazione e il rapporto con il potere, tanto più dopo i cambiamenti di questi mesi. Leggi ...

Aperto il nuovo bando del premio Morrione per il giornalismo investigativo

ROMA – È aperto il bando della decima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Promosso dall’Associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai, il Premio Morrione è rise ...

