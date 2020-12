Polfer Campania | controlli intensificati nelle stazioni | due arresti per furto aggravato

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)nell’ultimo weekend prima delle festività natalizie. Dueperalla stazione di Napoli, sette indagati e oltre 3700 persone controllate. Due arrestati, sette indagati e 3.730 persone identificate: è questo il bilancio deinell’ultimo weekend del CompartimentoPolizia Ferroviaria per la, in relazione al

Ultime Notizie dalla rete : Polfer Campania

Agenzia ANSA

laureato in Filologia Moderna, giornalista. Polfer Campania: intensificati i controlli nell’ultimo weekend prima delle festività natalizie. Due arresti per furto aggravato alla stazione di Napoli, ...2 arrestati, 7 indagati e 3.730 persone identificate: è questo il bilancio dei controlli intensificati nell’ultimo weekend del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, in relazione al preved ...