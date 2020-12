Pogba intervista Kean: 'In Italia ero triste, mi hanno dato della scimmia' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Quando accadevano episodi razzisti mi sentivo male. Ero triste. A Cagliari sentivo la gente imitare il verso della scimmia. Mi dicevo che avrei dovuto fare qualcosa. Quando ho segnato mi sono messo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Quando accadevano episodi razzisti mi sentivo male. Ero. A Cagliari sentivo la gente imitare il verso. Mi dicevo che avrei dovuto fare qualcosa. Quando ho segnato mi sono messo ...

