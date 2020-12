PlayStation e i suoi franchise oltre i videogiochi: Sony sta sviluppando 10 show TV e film (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Negli ultimi mesi Sony ha posto una maggiore enfasi sugli adattamenti film o TV delle proprietà PlayStation, avendo creato la divisione PlayStation Productions appositamente per questo scopo l'anno scorso. Conosciamo già alcuni franchise che sono in fase di adattamento, ma come previsto ce ne sono altri in lavorazione di cui non si è ancora parlato pubblicamente. In un'intervista con Media Post, il presidente e CEO di PlayStation Productions Tony Vinciquerra ha parlato di come Sony stia cercando di integrare le sue proprietà multimediali in misura maggiore. "Abbiamo un programma all'interno dell'azienda chiamato One Sony... Vedrete molta più integrazione delle società Sony". Vinciquerra ha continuato dicendo che dieci proprietà ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Negli ultimi mesiha posto una maggiore enfasi sugli adattamentio TV delle proprietà, avendo creato la divisioneProductions appositamente per questo scopo l'anno scorso. Conosciamo già alcuniche sono in fase di adattamento, ma come previsto ce ne sono altri in lavorazione di cui non si è ancora parlato pubblicamente. In un'intervista con Media Post, il presidente e CEO diProductions Tony Vinciquerra ha parlato di comestia cercando di integrare le sue proprietà multimediali in misura maggiore. "Abbiamo un programma all'interno dell'azienda chiamato One... Vedrete molta più integrazione delle società". Vinciquerra ha continuato dicendo che dieci proprietà ...

Negli ultimi mesi Sony ha posto una maggiore enfasi sugli adattamenti film o TV delle proprietà PlayStation, avendo creato la divisione PlayStation Productions appositamente per questo scopo l'anno sc ...

