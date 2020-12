Più di 100 persone sono state uccise per motivi etnici nell’ovest dell’Etiopia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Secondo la commissione per i diritti umani dell’Etiopia, mercoledì più di 100 persone sono state uccise nella cittadina di Bekoji, nella regione occidentale etiope di Benishangul-Gumuz. L’attacco, compiuto un giorno prima della visita nell’area del primo ministro etiope, Abiy Ahmed, Leggi su ilpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Secondo la commissione per i diritti umani, mercoledì più di 100nella cittadina di Bekoji, nella regione occidentale etiope di Benishangul-Gumuz. L’attacco, compiuto un giorno prima della visita nell’area del primo ministro etiope, Abiy Ahmed,

