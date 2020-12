Pirlo commenta la sentenza: “Prese in giro le squadre che hanno rispettato il protocollo!” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Pirlo ha chiarito alcuni punti dopo lo 0-3 interno rimediato contro la Fiorentina … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Andrea, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.ha chiarito alcuni punti dopo lo 0-3 interno rimediato contro la Fiorentina … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

luigimare : @capuanogio Quindi Pirlo, da tesserato, commenta la sentenza..chapeau per la professionalità - 100x100Napoli : Pirlo commenta la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI - marianofolin : @ZZiliani Eh ma c’erano due rigori per la juve???? Pirlo non commenta gli arbitri ma fa capire che tutti hanno vist… - BombeDiVlad : ??? Sentenza #JuveNapoli: le parole di Andrea #Pirlo ?? #LeBombeDiVlad #LBDV #SerieA - luca_carioli : Pirlo non dice ma dice. Non commenta ma commenta. Bene così. Iniziamo a farci sentire. Adesso tocca al Presidente… -