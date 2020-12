Pippo Baudo: 'Farò il vaccino appena disponibile, anche in diretta tv' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) 'Farò il vaccino contro il Covid non appena sarà disponibile'. Così Pippo Baudo, 84 anni, all'Adnkronos, precisando che sarebbe 'disposto anche a farlo in diretta'. La vaccinazione dei personaggi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) 'ilcontro il Covid nonsarà'. Così, 84 anni, all'Adnkronos, precisando che sarebbe 'dispostoa farlo in'. La vaccinazione dei personaggi ...

