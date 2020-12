Pioli: «Spero che questo fuoco che abbiamo rimanga sempre acceso» (Di giovedì 24 dicembre 2020) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni Stefano Pioli ha parlato al termine della gara vinta dal Milan per 3-2 sulla Lazio. Ecco le sue parole. CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE INTEGRALI DEL TECNICO ROSSONERO «Ho chiamato tutti per fare gli auguri di buon Natale perché so che dopo sarebbero scappati per raggiungere le famiglie. Vincere è sempre una soddisfazione, sono orgoglioso della mia squadra perché veramente stanno facendo qualcosa di importante». MERCATO – «L’area tecnica è molto competente e capace, sappiamo che se ci saranno le occasioni le sfrutteremo». OBIETTIVI – «abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati arrivato persino a guidare la classifica al primo posto. La differenza è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Stefano, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni Stefanoha parlato al termine della gara vinta dal Milan per 3-2 sulla Lazio. Ecco le sue parole. CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE INTEGRALI DEL TECNICO ROSSONERO «Ho chiamato tutti per fare gli auguri di buon Natale perché so che dopo sarebbero scappati per raggiungere le famiglie. Vincere èuna soddisfazione, sono orgoglioso della mia squadra perché veramente stanno facendo qualcosa di importante». MERCATO – «L’area tecnica è molto competente e capace, sappiamo che se ci saranno le occasioni le sfrutteremo». OBIETTIVI – «raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati arrivato persino a guidare la classifica al primo posto. La differenza è ...

