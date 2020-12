Pilato positiva al Covid | l' annuncio su Instagram Anche Magnini ha il coronavirus

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dopo i fasti degli Assoluti di Riccione, dove ha battuto i record italiani dei 50 e 100 rana (in questa gara qualificandosiper l'Olimpiade di Tokyo), la nuova sensazione del nuoto azzurro ...

AdrianoLogi : RT @Eurosport_IT: Benedetta ti aspettiamo presto ?? #Pilato | #Covid19 - GirWebTV : Benedetta Pilato positiva al Covid - Grottaglie : Benedetta Pilato positiva al Covid - - LaGazzettaWeb : Dopo la Di Liddo, anche Benny Pilato è positiva al Covid: «Ma sto bene» - LiaCapizzi : RT @SkySport: Benedetta Pilato positiva al Covid-19 -

Una volta giunti a Roma, il Circolo Canottieri Aniene ha predisposto per loro il tampone rapido. Il suo allenatore Vito D’Onghia è risultato positivo, insieme ad Elena. In un primo momento, la Pilato ..."Ciao ragazzi, purtroppo sono da poco risultata positiva al tampone per il Covid-19", scrive la baby campionessa, bronzo mondiale nei 50 rana. "Sto bene, cerco di riposare" Pilato, più giovane azzurra ...