Piazza Bovio | Carabinieri arrestano ladro di biciclette e monopattini | IL NOME

Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno arrestato un 50enne già noto alle Forze dell'Ordine per il tentato furto di due biciclette e di un monopattino elettrico. Arrestato a Napoli un ladro di biciclette e monopattini elettrici. Un passante lo ha notato mentre tranciava la catena che assicurava una bici ad un palo in Piazza Bovio

Arrestato a Napoli un ladro di biciclette e monopattini elettrici. Un passante lo ha notato mentre tranciava la catena che assicurava una bici ad un palo in piazza Bovio e ha allertato i Carabinieri.

NAPOLI, SAN GIUSEPPE - Un passante lo ha notato mentre tranciava la catena che assicurava una bici ad un palo in piazza Bovio e ha allertato i carabinieri. E così finito in manette Massimo Vitale, 50e ...

