Piazza Affari positiva | in sintonia con l’Europa

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee che continuano a scommettere sulla campagna di vaccinazioni anti-Covid al via il 27 dicembre e su un accordo in extremis per la Brexit. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Segno più per l’oro, che mostra un aumento dello 0,72%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,81%. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +110 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,56%. Tra gli indici di Eurolandia Francoforte avanza dell’1,26%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,66%. Si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dell’1,11%. A...