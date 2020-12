“Piano vaccini in ritardo, serve il Mes”. Tajani torna alla carica con il prestito-trappola Ue (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic – “Piano vaccini in ritardo, serve il Mes“, così Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, torna alla carica con il prestito-trappola Ue. Dopo che l’ex presidente della Commissione Ue Romano Prodi ha rilanciato l’utilizzo del Mes sanitario, anche il braccio destro di Silvio Berlusconi torna a chiedere all’Italia di accedere ai 37 miliardi di prestito Ue per l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia. Tajani: “Piano vaccinazione in ritardo. serve il Mes” “Ho il timore che il Piano di vaccinazione del governo sia già in ritardo. Carenza di medici e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic – “inil Mes“, così Antonio, vicepresidente di Forza Italia,con ilUe. Dopo che l’ex presidente della Commissione Ue Romano Prodi ha rilanciato l’utilizzo del Mes sanitario, anche il braccio destro di Silvio Berlusconia chiedere all’Italia di accedere ai 37 miliardi diUe per l’emergenza sanitaria causata dpandemia.: “vaccinazione inil Mes” “Ho il timore che ildi vaccinazione del governo sia già in. Carenza di medici e ...

