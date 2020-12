Pesce spada alla griglia

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il è un secondo semplice, leggero e soprattutto veramente delizioso. Un piatto rapido e comodo anche per chi non ha molta esperienza in cucina, vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google NewsOlio extravergine di oliva sale q.b prezzemolo peperoncino Iniziamo la preparazione del quindi per prima cosa prendete il trancio die sciacquatelo con abbondante acqua corrente fredda, poi asciugate con la carta assorbente da cucina. Portate sul fuoco una padella o una piastra e lasciate che si scaldi. Quando la piastra sarà calda aggiungete ile lasciate cuocere il tempo necessario, nel frattempo prendete il prezzemolo e lavatelo con cura poi tagliatelo e preparate un bicchiere di carta con l’olio ...