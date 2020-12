Perché nella pandemia si ignora il disagio psicologico? (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Perché durante la pandemia non si è fatto niente per la salute psicologica? Eppure voi vi siete fatti sentire, di disagio psicologico se ne parla molto”. Non passa giorno che non sento fare, da giornalisti, colleghi o persone comuni, questa considerazione così evidente. Ma si potrebbero aggiungere altre domande illuminanti. Perché l’Italia è stato l’ultimo tra i paesi occidentali ad istituire i corsi di laurea in psicologia (solo cinquant’anni fa)? Oppure, Perché i cittadini italiani dispongono, secondo l’Oms, di meno della metà degli Psicologi pubblici dei Paesi paragonabili per reddito? Perché solo in pochissimi ospedali e solo in una azienda sanitaria su 10 ci sono i servizi di psicologia? Perché nei servizi sociali e del welfare italiani non ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “durante lanon si è fatto niente per la salute psicologica? Eppure voi vi siete fatti sentire, dise ne parla molto”. Non passa giorno che non sento fare, da giornalisti, colleghi o persone comuni, questa considerazione così evidente. Ma si potrebbero aggiungere altre domande illuminanti.l’Italia è stato l’ultimo tra i paesi occidentali ad istituire i corsi di laurea in psicologia (solo cinquant’anni fa)? Oppure,i cittadini italiani dispongono, secondo l’Oms, di meno della metà degli Psicologi pubblici dei Paesi paragonabili per reddito?solo in pochissimi ospedali e solo in una azienda sanitaria su 10 ci sono i servizi di psicologia?nei servizi sociali e del welfare italiani non ...

reportrai3 : Nella lista dei fedelissimi spicca Nello Mastursi, l’uomo delle liste, nominato pochi giorni fa capo dello Staff de… - rtl1025 : ?? Alex #Zanardi vede e sente. Non parla ancora, anche perché ha un buco nella trachea che presto potrebbero chiuder… - HuffPostItalia : Perché nella pandemia si ignora il disagio psicologico? - smilypapiking : RT @MarcoCantamessa: Pagina 30, sezione economia, in basso. Chissà perché non in prima pagina, come dovrebbe essere. p.s. 20.7% nella fasc… - IndiaMarino4 : RT @Dodo35860254: Perché non mandarla fuori ora? Si può tranquillamente prendere il provvedimento ora e parlarne poi lunedì in puntata. Al… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché nella Bruno Editore pubblica Alessandra Profeti, Verità 360: il Bestseller su come scoprire sé stessi Fortune Italia