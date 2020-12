Per Gimbe è necessario un novo piano pandemia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) AGI - "Sbiadiscono gli effetti delle misure restrittive, pochi vaccini in cascina, e incertezze sull'impatto della variante inglese. è indispensabile rivalutare il piano di gestione della pandemia". Lo afferma la Fondazione Gimbe nel consueto monitoraggio della settimana 16-22 dicembre. Gimbe rileva un leggero rallentamento nella crescita dei nuovi casi e una riduzione della pressione sugli ospedali ma area medica e terapie intensive rimangono sopra la soglia di saturazione rispettivamente in 9 e 8 regioni. In lieve riduzione il numero dei decessi che sfiorano comunque i 4.000 in una settimana. Per quanto riguarda i vaccini, la Fondazione sottolinea che in Italia sono stati presi "accordi per oltre 202 milioni di dosi, ma disponibilità certe ci sono solo per 10 milioni entro marzo e 22,8 milioni per giugno. ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) AGI - "Sbiadiscono gli effetti delle misure restrittive, pochi vaccini in cascina, e incertezze sull'impatto della variante inglese. è indispensabile rivalutare ildi gestione della". Lo afferma la Fondazionenel consueto monitoraggio della settimana 16-22 dicembre.rileva un leggero rallentamento nella crescita dei nuovi casi e una riduzione della pressione sugli ospedali ma area medica e terapie intensive rimangono sopra la soglia di saturazione rispettivamente in 9 e 8 regioni. In lieve riduzione il numero dei decessi che sfiorano comunque i 4.000 in una settimana. Per quanto riguarda i vaccini, la Fondazione sottolinea che in Italia sono stati presi "accordi per oltre 202 milioni di dosi, ma disponibilità certe ci sono solo per 10 milioni entro marzo e 22,8 milioni per giugno. ...

