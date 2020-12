Pensioni 2021, scarica modello di decreto per il pensionamento d’ufficio. Utile per le segreterie (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le PP.AA., secondo quanto previsto dalla normativa vigenze, sono obbligare a collocare in pensione d’ufficio i dipendenti che, al compimento dei 65 anni abbiano raggiunto il diritto alla pensione anticipata. Per coloro che compiono i 67 entro il 31 agosto 2021, il pensionamento scatta d’ufficio. Per coloro che compiono i 67 anni tra il 1 settembre ed il 31 dicembre 2021 il pensionamento d’ufficio scatta a partire dal 1 settembre 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le PP.AA., secondo quanto previsto dalla normativa vigenze, sono obbligare a collocare in pensionei dipendenti che, al compimento dei 65 anni abbiano raggiunto il diritto alla pensione anticipata. Per coloro che compiono i 67 entro il 31 agosto, ilscatta. Per coloro che compiono i 67 anni tra il 1 settembre ed il 31 dicembreilscatta a partire dal 1 settembre 2022. L'articolo .

