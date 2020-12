Pattinaggio artistico, Yuzuru Hanyu c’è! Il Pluri Campione Olimpico parteciperà ai Campionati Nazionali Giapponesi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il regalo di Natale più bello per i veri amanti del Pattinaggio di figura. Yuzuru Hanyu, il pattinatore più influente di tutti i tempi, parteciperà ai Campionati Nazionali Giapponesi in programma alla Big Hat Arena di Nagano dal 24 al 27 dicembre 2020. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di mercoledì 23 dicembre prima con un tweet e, successivamente, tramite una breve intervista video rilasciata dal Campione di Sendai all’interno di “Live News” di Fujii TV (l’emittente che trasmetterà l’evento) andata in onda nella tarda serata giapponese. La medaglia d’oro a Sochi 2014 e PyeongChang 2018 presenterà per l’occasione due programmi nuovi di zecca, di cui ancora non sono stati resi noti in anteprima né le musiche né il contenuto: “Non vedo l’ora di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il regalo di Natale più bello per i veri amanti deldi figura., il pattinatore più influente di tutti i tempi,aiin programma alla Big Hat Arena di Nagano dal 24 al 27 dicembre 2020. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di mercoledì 23 dicembre prima con un tweet e, successivamente, tramite una breve intervista video rilasciata daldi Sendai all’interno di “Live News” di Fujii TV (l’emittente che trasmetterà l’evento) andata in onda nella tarda serata giapponese. La medaglia d’oro a Sochi 2014 e PyeongChang 2018 presenterà per l’occasione due programmi nuovi di zecca, di cui ancora non sono stati resi noti in anteprima né le musiche né il contenuto: “Non vedo l’ora di ...

