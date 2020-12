Patric: «Peccato la distrazione finale, meritavamo i tre punti» (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Lazio perde a San Siro contro il Milan. Ai microfoni della radio ufficiale, ecco l’analisi di Patric La Lazio lascia San Siro con l’amaro in bocca. Beffata all’ultimo secondo utile dal Milan, ha perso l’occasione di chiudere l’anno con qualche punto in tasca. A Lazio Style Radio, l’analisi di Patric: «La squadra oggi ha giocato meglio, al di là dei primi 15 minuti, poi abbiamo stra dominato. Dovevamo vincere, abbiamo creato di più, fatto di più, il sapore è amaro. Dobbiamo essere forti ancora una volta nello spogliatoio e tornare a vincere. L’avevamo preparata, stiamo crescendo, rischiamo dietro per creare tanto davanti. Peccato la distrazione finale, perchè meritavamo i tre punti. Questa squadra si è rialzata tante volte, sono sicuro che lo farà di nuovo, oggi ci ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Lazio perde a San Siro contro il Milan. Ai microfoni della radio ufficiale, ecco l’analisi diLa Lazio lascia San Siro con l’amaro in bocca. Beffata all’ultimo secondo utile dal Milan, ha perso l’occasione di chiudere l’anno con qualche punto in tasca. A Lazio Style Radio, l’analisi di: «La squadra oggi ha giocato meglio, al di là dei primi 15 minuti, poi abbiamo stra dominato. Dovevamo vincere, abbiamo creato di più, fatto di più, il sapore è amaro. Dobbiamo essere forti ancora una volta nello spogliatoio e tornare a vincere. L’avevamo preparata, stiamo crescendo, rischiamo dietro per creare tanto davanti.la, perchèi tre. Questa squadra si è rialzata tante volte, sono sicuro che lo farà di nuovo, oggi ci ...

