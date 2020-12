Passo falso di Napoli e Atalanta, Sassuolo da Champions. Roma terza (Di giovedì 24 dicembre 2020) AGI Un turno infrasettimanale dai risultati impronosticabili quello appena concluso stasera. Partendo dai piani più alti le notizie più clamorose sono i pareggi di Napoli e Atalanta con Torino e Bologna, due avversarie non di certo imbattibili e reduci da un momento nero. I partenopei vengono salvati all'ultimo da Insigne che risponde ad Izzo, mentre alla Dea non basta una doppietta di Muriel, rimontata da Tomiyasu e Paz. Insieme alla Roma vince un sorprendente Sassuolo, che sale addirittura al quarto posto scavalcando Juve e Napoli. I neroverdi passano 3-2 in casa della Samp con le reti di Traore, Berardi e Caputo. Nelle zone più basse della classifica fanno rumore le vittorie in trasferta del Genoa e del Benevento: il grifone batte lo Spezia in rimonta 2-1 con Destro e Criscito, mentre i campani ... Leggi su agi (Di giovedì 24 dicembre 2020) AGI Un turno infrasettimanale dai risultati impronosticabili quello appena concluso stasera. Partendo dai piani più alti le notizie più clamorose sono i pareggi dicon Torino e Bologna, due avversarie non di certo imbattibili e reduci da un momento nero. I partenopei vengono salvati all'ultimo da Insigne che risponde ad Izzo, mentre alla Dea non basta una doppietta di Muriel, rimontata da Tomiyasu e Paz. Insieme allavince un sorprendente, che sale addirittura al quarto posto scavalcando Juve e. I neroverdi passano 3-2 in casa della Samp con le reti di Traore, Berardi e Caputo. Nelle zone più basse della classifica fanno rumore le vittorie in trasferta del Genoa e del Benevento: il grifone batte lo Spezia in rimonta 2-1 con Destro e Criscito, mentre i campani ...

trash_italiano : Stefania per me merita la vittoria di questo #GFVIP. Mai un passo falso, ha sempre dimostrato di essere una donna b… - Sport_Mediaset : #Juve, gli alibi non bastano: un passo falso che deve preoccupare #Pirlo. La batosta subita in casa dalla… - Agenzia_Italia : Passo falso di Napoli e Atalanta, Sassuolo da Champions. Roma terza - AssenzaEmilio : @mirkonicolino Per carità....quel motto per molti è sacro! Ma dobbiamo metterci in testa pure che se agnelli vuole… - Ricky00993 : @michelelapenna5 Partita in meno e tre scontri diretti da giocare a gennaio contro Milan Napoli e Inter . Dipende… -

Ultime Notizie dalla rete : Passo falso Passo falso di Napoli e Atalanta, Sassuolo da Champions. Roma terza AGI - Agenzia Giornalistica Italia “Sono finita in un casting falso, mi è andata bene. Mai cedere ai compromessi”

“I compromessi personali non portano a successi professionali”. È il consiglio di Ginevra Draganti, fotomodella e influencer originaria di Niviano. Una raccomandazione che la giovane piacentina ripete ...

Serie A, pazzo Milan: si fa recuperare dalla Lazio, poi vince nel recupero e mantiene la vetta. Roma terza, altro stop per il Napoli

Il Milan passerà un Natale da capolista grazie a Theo Hernandez. La rete dell’esterno francese il pieno recupero ha trasformato in trionfo una partita stranissima: dopo il doppio vantaggio dei rossone ...

“I compromessi personali non portano a successi professionali”. È il consiglio di Ginevra Draganti, fotomodella e influencer originaria di Niviano. Una raccomandazione che la giovane piacentina ripete ...Il Milan passerà un Natale da capolista grazie a Theo Hernandez. La rete dell’esterno francese il pieno recupero ha trasformato in trionfo una partita stranissima: dopo il doppio vantaggio dei rossone ...