Passo falso di Napoli e Atalanta, Sassuolo da Champions. Roma terza (Di giovedì 24 dicembre 2020) AGI Un turno infrasettimanale dai risultati impronosticabili quello appena concluso stasera. Partendo dai piani più alti le notizie più clamorose sono i pareggi di Napoli e Atalanta con Torino e Bologna, due avversarie non di certo imbattibili e reduci da un momento nero. I partenopei vengono salvati all'ultimo da Insigne che risponde ad Izzo, mentre alla Dea non basta una doppietta di Muriel, rimontata da Tomiyasu e Paz. Insieme alla Roma vince un sorprendente Sassuolo, che sale addirittura al quarto posto scavalcando Juve e Napoli. I neroverdi passano 3-2 in casa della Samp con le reti di Traore, Berardi e Caputo. Nelle zone più basse della classifica fanno rumore le vittorie in trasferta del Genoa e del Benevento: il grifone batte lo Spezia in rimonta 2-1 con Destro e Criscito, mentre i campani ... Leggi su agi (Di giovedì 24 dicembre 2020) AGI Un turno infrasettimanale dai risultati impronosticabili quello appena concluso stasera. Partendo dai piani più alti le notizie più clamorose sono i pareggi dicon Torino e Bologna, due avversarie non di certo imbattibili e reduci da un momento nero. I partenopei vengono salvati all'ultimo da Insigne che risponde ad Izzo, mentre alla Dea non basta una doppietta di Muriel, rimontata da Tomiyasu e Paz. Insieme allavince un sorprendente, che sale addirittura al quarto posto scavalcando Juve e. I neroverdi passano 3-2 in casa della Samp con le reti di Traore, Berardi e Caputo. Nelle zone più basse della classifica fanno rumore le vittorie in trasferta del Genoa e del Benevento: il grifone batte lo Spezia in rimonta 2-1 con Destro e Criscito, mentre i campani ...

