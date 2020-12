Parenti serpenti: il finale del film doveva essere diverso... e alcolico (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il finale di Parenti serpenti, inizialmente, era stato ideato ispirandosi a fatti di cronaca ed era ad alto "tasso alcolico". Parenti serpenti, uno dei film più amati di Mario Monicelli, avrebbe potuto avere un finale alternativo davvero particolare e legato a fatti realmente accaduti negli anni Ottanta. La rivelazione era emersa da un'intervista rilasciata da Giorgio Gaber al quotidiano La Repubblica in cui parlava del progetto del regista e del motivo per cui gli aveva causato molte perplessità. Parenti serpenti, girato nella cittadina di Sulmona, racconta cosa accade quando una famiglia molto numerosa si riunisce per le festività natalizie. La tranquillità viene poi spezzata durante il pranzo di Natale quando gli ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ildi, inizialmente, era stato ideato ispirandosi a fatti di cronaca ed era ad alto "tasso"., uno deipiù amati di Mario Monicelli, avrebbe potuto avere unalternativo davvero particolare e legato a fatti realmente accaduti negli anni Ottanta. La rivelazione era emersa da un'intervista rilasciata da Giorgio Gaber al quotidiano La Repubblica in cui parlava del progetto del regista e del motivo per cui gli aveva causato molte perplessità., girato nella cittadina di Sulmona, racconta cosa accade quando una famiglia molto numerosa si riunisce per le festività natalizie. La tranquillità viene poi spezzata durante il pranzo di Natale quando gli ...

La7tv : Una serata dedicata al grande Maestro del cinema, Mario Monicelli. Questa sera dalle 21.15 'Parenti serpenti'.… - EdoardoRosati4 : Non è natale senza Parenti Serpenti ?? #parentiserpenti - Sciandi : @ziobedo Parenti Serpenti - Enrico_Casalino : RT @vidacilio1: Stasera il capolavoro del genio Mario Monicelli, 'Parenti Serpenti' 21,30 su La7. Per chi non lo conosce non lo perda. - WhatAnEgo : @Gabbiere2 Su La7 c'è 'parenti serpenti' di Monicelli! È una battuta (stupenda) del film ?? -