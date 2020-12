Paolo Bonolis | Sonia Bruganelli ci mostra sua figlia Silvia ora che ha 18 anni

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) La moglie dicisuain una foto pubblicata su Instagram. L’avete già vista?. Fonte: InstagramIn occasione dei 18della, la moglie di, ha postato su Instagram una dedica speciale tutta per lei,ndola forse per la prima volta sui social. Avete già visto lo scatto che le ritrae insieme? Chi è la moglie diè conosciuta soprattutto per essere la moglie di...