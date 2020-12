Pancarrè natalizio | la ricetta di Natale di Fulvio Marino

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) E’ ladelladididi oggi 23 dicembre 2020. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno perfetta per le feste natalizie, la aggiungiamo alle golosità che abbiamo visto in queste settimane con Antonella Clerici.lo gusta con i patè perdi zia Cri ma sarà buonissimo con ciò che preferiamo.aggiunge come sempre qualche consiglio alle ricette E’ sempre mezzogiorno e illo possiamo avvolgere nella pellicola e mettere in frigo, in questo modo riusciamo a conservarlo più giorni. Invece il pane che compriamo lo possiamo conservare nel classico sacchetto di carta messo nella busta di plastica. Ecco la ...