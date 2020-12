Palù: «La variante Covid? Presente anche in Italia ma l’allarme è eccessivo» – Il video (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il virologo Giorgio Palù, consulente della Regione Veneto e presidente dell’Aifa, è intervenuto sulla variante Covid scoperta nel Regno Unito. Il professore, dopo aver precisato che il ceppo è Presente anche in Italia in soggetti che «non sono mai stati in Inghilterra», ha voluto rassicurare l’opinione pubblica: «Non è più grave. Questo virus evolve, finora abbiamo oltre 180 diverse mutazioni omoplasiche, ovvero che avvengono negli stessi loci genici in diverse parti del mondo. Questa variante si è diffusa da settembre, c’è in Sudafrica, Olanda, Danimarca e anche in Italia. Mi pare che ci sia stato un allarme eccessivo in questo ambito, non c’è nessun dato biologico dietro il sequenziamento nucleotidico. Le mutazioni ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il virologo Giorgio, consulente della Regione Veneto e presidente dell’Aifa, è intervenuto sullascoperta nel Regno Unito. Il professore, dopo aver precisato che il ceppo èinin soggetti che «non sono mai stati in Inghilterra», ha voluto rassicurare l’opinione pubblica: «Non è più grave. Questo virus evolve, finora abbiamo oltre 180 diverse mutazioni omoplasiche, ovvero che avvengono negli stessi loci genici in diverse parti del mondo. Questasi è diffusa da settembre, c’è in Sudafrica, Olanda, Danimarca ein. Mi pare che ci sia stato un allarmein questo ambito, non c’è nessun dato biologico dietro il sequenziamento nucleotidico. Le mutazioni ...

