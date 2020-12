Palermo, giovane rapinato dopo acquisti natalizi da Gucci: rubati 25 mila euro in contanti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un bottino piuttosto cospicuo quello della rapina avvenuta fuori dallo store Gucci di via della Libertà a Palermo: un giovane è stato aggredito e derubato all’uscita della boutique della nota griffe fiorentina. È successo nella serata di ieri, martedì 22 dicembre 2020, nel capoluogo siciliano, al termine di un’‘amara’ sessione di shopping. Leggi anche >> Antonio Tizzani assolto con formula piena: non ha ucciso la moglie Gianna Del Gaudio Gucci rapina a Palermo, giovane derubato dopo gli acquisti natalizi in negozio La vittima, un ragazzo di 23 anni, si era recato nella boutique di lusso di via della Libertà a Palermo insieme a quattro amiche. Qui, dopo gli acquisti ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un bottino piuttosto cospicuo quello della rapina avvenuta fuori dallo storedi via della Libertà a: unè stato aggredito e derubato all’uscita della boutique della nota griffe fiorentina. È successo nella serata di ieri, martedì 22 dicembre 2020, nel capoluogo siciliano, al termine di un’‘amara’ sessione di shopping. Leggi anche >> Antonio Tizzani assolto con formula piena: non ha ucciso la moglie Gianna Del Gaudiorapina aderubatogliin negozio La vittima, un ragazzo di 23 anni, si era recato nella boutique di lusso di via della Libertà ainsieme a quattro amiche. Qui,gli...

