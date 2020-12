Palermo-Bari, scontro dal sapore antico: oggi al Barbera sbarca la ‘corazzata’ di Auteri (Di mercoledì 23 dicembre 2020) "Palermo, scontro dal sapore antico. Pronto il tridente per sfidare il Bari".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa rosanero. Dopo il convincente successo interno contro la Casertana, la compagine di Boscaglia vuole continuare a sfruttare l'effetto "Barbera". Alle ore 15.00, nel capoluogo siciliano, andrà in scena la sfida contro il Bari, valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. L'ultima partita del 2020, prima della sosta invernale. Dopo il turno infrasettimanale, infatti, per il gruppo squadra ci sarà una pausa dalle attività di otto giorni consecutivi.L'obiettivo del Palermo è "dare un segnale che in caso di play-off questa squadra potrebbe dire la sua. Giocare una ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 dicembre 2020) "dal. Pronto il tridente per sfidare il".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa rosanero. Dopo il convincente successo interno contro la Casertana, la compagine di Boscaglia vuole continuare a sfruttare l'effetto "". Alle ore 15.00, nel capoluogo siciliano, andrà in scena la sfida contro il, valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. L'ultima partita del 2020, prima della sosta invernale. Dopo il turno infrasettimanale, infatti, per il gruppo squadra ci sarà una pausa dalle attività di otto giorni consecutivi.L'obiettivo delè "dare un segnale che in caso di play-off questa squadra potrebbe dire la sua. Giocare una ...

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Bari Palermo - Bari: dove vederla in diretta tv, streaming e orario d'inizio Stadionews.it Bari che fai? Sfrutti il turno di riposo della Ternana o getti la spugna?

Finalmente siamo arrivati al giorno tanto atteso. Quello nel quale il Bari avrà l’opportunità di ridurre l’attuale distanza dalla Ternana capolista che ora è avanti ...

Le probabili formazioni di Casarano-Francavilla: turnover Feola, Lazic sulle certezze?

Il Casarano vuole terminare nel migliore dei modi un 2020 molto difficile, e potrebbe farlo quest’oggi tra le mura amiche del “Giuseppe Capozza” contro il Francavilla In ...

