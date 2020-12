Palermo-Bari, rosanero in campo con la maglia biancoblu: la casacca celebrativa sarà esposta al museo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Oggi il Palermo, in occasione della gara contro il Bari, indosserà la maglia celebrativa.Lo scorso 18 dicembre i rosanero hanno presentato la casacca disegnata e ideata per il 120° anniversario dalla fondazione del club, che cade proprio nel 2020. Una maglia biancoblu, i colori del primo logo della storia del Palermo, indossata per l’occasione da Andrea Accardi, Niccolò Corrado, Malaury Martin, Nicola Rauti e Michele Somma. Un omaggio ai pionieri del calcio a Palermo, introdotto dagli inglesi che per primi fondarono l’Anglo Palermitan Athletic and Football club nel novembre del 1900.FOTO Palermo, ecco la maglia del 120° anniversario del club rosanero: la ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Oggi il, in occasione della gara contro il, indosserà la.Lo scorso 18 dicembre ihanno presentato ladisegnata e ideata per il 120° anniversario dalla fondazione del club, che cade proprio nel 2020. Una, i colori del primo logo della storia del, indossata per l’occasione da Andrea Accardi, Niccolò Corrado, Malaury Martin, Nicola Rauti e Michele Somma. Un omaggio ai pionieri del calcio a, introdotto dagli inglesi che per primi fondarono l’Anglo Palermitan Athletic and Football club nel novembre del 1900.FOTO, ecco ladel 120° anniversario del club: la ...

