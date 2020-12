PALERMO-BARI | ALLE 15 IL FISCHIO D’INIZIO | LE FORMAZIONI UFFICIALI

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tutto pronto per.Queste ledella gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C - Girone C, in programmaore 15:00 allo Stadio "Renzo Barbera".(4-3-3): Pelagotti; Accardi, Somma, Marconi, Crivello; Palazzi, Odjer, Luperini; Kanoute, Rauti; Saraniti. A disposizione: Fallani, Doda, Floriano, Martin, Silipo, Santana, Lancini, Valente, Peretti, Lucca, Broh, Marong.(3-4-3): Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare; Ciofani; Maita, De Risio, D'Orazio; Marras, Antenucci, D'Ursi. A disposizione: Liso, Marfella, Perrotta, Bianco, Hamlili, Simeri, Corsinelli, Candellone, Lollo, Andreoni, Semenzato.